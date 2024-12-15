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Nacvark
Дания выплатит 27 тысяч евро каждому беженцу вернувшемуся в Сирию
Всего в стране проживает 45 тысяч сирийских граждан.

После того, как в Сирии произошла смена власти, в странах Европы приостановили рассмотрение новых заявлений на предоставление сирийцам политического убежища. Связано это с неопределённой обстановкой в государстве, что позволяет приостановить процесс приёма беженцев. Помимо этого европейские правительства предпринимают шаги, чтобы убедить сирийцев возвращаться домой, ведь за время гражданской войны в Сирии в Европу мигрировали миллионы сирийских граждан.

Министр интеграции Дании Кааре Дюбвад Бек в разговоре Bild напомнил, что датское правительство реализовывает программу по финансовой поддержке сирийских беженцев, выразивших желание вернуться обратно на родину. Им предлагают выплату на сумму 200 тысячи датских крон (почти 27 тысяч евро) для взрослых и 50 тысяч датских крон для детей (почти 7 тысяч евро).

Такую меру по стимулированию отъезда беженцев датское правительства считает разумной, ведь проживающие в Дании сирийцы в основном не работают и живут на социальных пособиях, которые в долгосрочной перспективе оказываются дороже, чем единоразовые выплаты на вышеуказанную сумму.

На момент 2024 года в Дании проживает около 45 тысяч сирийцев, из них 17 тысяч - дети. Если все сирийские беженцы решат воспользоваться программой по поддержке добровольного возвращения, датским властям придётся выплатить им около 865 миллионов евро.

Ранее об аналогичной мере поддержки сообщили в Австрии. Австрийское правительство более скромное и предлагает сирийцам всего одну тысячу евро за возвращение на родину. 

#сирия #дания
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