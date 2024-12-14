Формально единоразовая выплата должна оказать помощь сирийским гражданам в переезде, фактически речь идёт о стимулировании их отъезда из Европы.

После того, как сирийская оппозиция свергла президента Сирии Башара Асада, в Европе массово начали приостанавливать рассмотрение заявлений на выдачу сирийцам политического убежища. Однако в отношении уже прибывших сирийских граждан никаких ограничений или принудительных мер предпринять не могут, ведь государство, принявшее беженца, гарантирует ему безопасность. Тем не менее, очевидно, что смена власти в Сирии является отличным поводом, чтобы указать беженцам на их родину.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о поддержке сирийцев, которые решат вернуться домой. Австрийское правительство будет выплачивать им единоразовую выплату в размере одной тысячи евро. Нехаммер подчеркнул, что Сирия нуждается в своих гражданах в период восстановления. По этой же причине рассмотрение заявок на политическое убежище для сирийцев остаётся замороженным.

Местная газета Salzburger Nachrichten отмечает, что предложение по предоставлению единоразовой выплаты поступило от Федерального агентства Австрии по поддержке беженцев. Сирийцам также гарантируют помощь в организации поездки домой и получении необходимых для возвращения документов.

Ранее министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер уже говорил, что сирийских беженцев доставят на родину при помощи специальных рейсов. Тогда же упоминалась возможность принудительной депортации тех сирийцев, которые стали преступниками или отказались интегрироваться в европейское общество, то есть не знают язык и не ищут работу.