Израильская армия уничтожает оружие правительственных сил, не желая, чтобы оно досталось оппозиции.

После того, как в Сирии пришли к власти оппозиционные силы, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начал наносить удары по сирийской военной инфраструктуре, некогда принадлежавшей правительственным силам. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил, что делается это для того, чтобы новое правительство, чьи намерения неизвестны, не завладели сирийским оружием и не использовали против Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛ отчиталась об уничтожении стратегических запасов ракетного арсенала Сирии. Речь идёт о ракетах класса «земля - воздух» (ракеты-перехватчики), высокоточных ракетах класса «земля - море», крылатых ракетах, а также беспилотных летательных аппаратах. Наносились удары и по другим военным целям, в частности истребителям, вертолётам, радиолокационным станциям.

Израильские военные оценивают нанесённый ущерб сирийскому ракетному арсеналу в 90% от имеющегося, подчёркивая существенный вред для противовоздушной обороны Сирии. ЦАХАЛ объясняют, что до недавних пор противовоздушная оборона Сирии считалась одной из самых мощных на Ближнем Востоке, но теперь это не так, поэтому укреплено превосходство в регионе израильских военно-воздушных сил.

На текущий момент Израиль продолжает атаковать сирийские территории и удерживать под своим контролем буферную зону в районе Голанских высот. Свои действия Тель-Авив перестанет предпринимать после того, как сирийское правительство предоставит им гарантии безопасности с отказом от аннексированного израильскими властями участка Голанских высот.