Израильская армия пытается сделать, чтобы оружие армии Асада не перешло в руки оппозиционных сил.

После того, как оппозиционные силы свергли президента Сирии Башара Асада, в их руки потенциально может перейти большое количество оружия, в частности российское, которое поставлялось Дамаску в качестве военной помощи во время гражданской войны. Речь идёт как о боеприпасах, винтовках, бронетехнике и зенитно-ракетных комплексах, так и уже имевшегося у Вооружённых сил Сирии флота и авиации, расположенного на подготовленной инфраструктуре. Однако в последние дни израильская армия начала осуществлять обстрелы сирийских территорий, уничтожая сирийскую военную инфраструктуру.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что предоставил Военно-воздушным силам полномочия для уничтожения стратегических военных объектов, оставленных сирийской армии, которые могут попасть в руки повстанцев или даже террористов.

Глава израильского правительства подчеркнул, что Тель-Авив не вмешивается во внутренние дела Дамаска, но намерен сделать всё необходимое для обеспечения безопасности Израиля. В пример он привёл ситуацию времён Второй мировой войны, когда британские войска уничтожили в 1940 году флот режима Виши (коллаборационистский режим в Южной Франции после падения Парижа), поскольку им могли воспользоваться немцы в рамках сотрудничества с коллаборационистским правительством.

Биньямин Нетаньяху сообщил о намерениях Израиля наладить отношения с новым сирийским правительством, если они не восстановят присутствие проиранских группировок на территории Сирии и не станут транзитной зоной для поставок им оружия из Ирана. В случае же, если это произойдёт, израильский премьер пообещал обеспечить режиму оппозиции судьбу правительства Асада. Учитывая, что оппозиционные силы благодарили израильских властей за ликвидацию ливанской шиитской группировки «Хезболла», союзной для правительственных сил, вряд ли Дамаск будет укреплять стратегическое сотрудничество с Ираном.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил об уничтожении израильской армией в ночь 10 декабря всего состава Военно-морского флота Сирии.