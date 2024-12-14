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Nacvark
WSJ: Дональд Трамп рассматривает возможность ударов по ядерным объектам Ирана
В команде новоизбранного американского президента есть люди, которые всерьёз хотят лишить Тегеран возможности разработать своё ядерное оружие.

Иран обладает всеми возможностями, чтобы в короткий срок разработать собственное ядерное оружие, но официально пока не заявляет о таком желании, сохраняя статус неядерной державы. Однако вероятность изменения политики Тегерана по ядерному вопросу всё же существует. В Израиле ранее уже задумывались над тем, чтобы нанести удар по иранским ядерным объектам, принудив иранцев прекратить ядерную программу, но Соединённые Штаты Америки отговорили страну от этой задумки. В то же время тогдашний кандидат в американские президенты Дональд Трамп наоборот призывал нанести удар именно по этим целям, считая их приоритетными.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Дональд Трамп желает помешать Ирану обзавестись собственным ядерным оружием, а члены его команды всерьёз рассматривают возможность нанесения ударов по ядерным объектам Тегерана в качестве одной из контрмер. Очевидно, что для такого решения необходимы соответствующие условия, например обстрел израильских территорий иранскими ракетами или другое проявление агрессии со стороны Ирана.

По данным от источников издания, в команде Трампа работают над стратегией максимального давления на Иран, в том числе военного. Обсуждается возможность отправки на Ближний Восток большого количества американских военных, самолётов и кораблей, а также продажа Израилю современным авиабомб, способных разрушать бункеры.

Как отмечают источники The Wall Street Journal, стратегия Дональд Трампа будет комбинировать различные решения, включая военные и экономические. Возможность нанесения ударов по ядерным объектам не исключена, но и не является приоритетной, ведь это развяжет новую войну в регионе.

#сша #иран #дональд трамп
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