Отмечается, что всего за три месяца российские предприятия могут произвести больше оружия, чем весь европейский ВПК.

Европейский комиссар по обороне (должность учреждена в этом году) Андрюс Кубилюс прокомментировал успехи России по наращиванию производства оборонно-промышленного комплекса, даже несмотря на значительное санкционное давление.

По словам европейского комиссара, Москве удалось развить свою оборонную промышленность до невообразимых масштабов, хотя в Европе активно пытались препятствовать этому новыми рестрикциями. Он акцентирует внимание на том, что всего за три месяца Россия производит больше оружия, чем весь европейский военно-промышленный комплекс. В то же время, за полгода российские заводы способны произвести больше оружия, чем есть на вооружении министерства обороны Германии.

Андрюс Кубилюс видит необходимость в разработке Европейским союзом целевого плана по производству оружия, в котором ключевую роль будет играть Германия. Оно и понятно, ведь немецкий оборонно-промышленный комплекс является самым большим в Европе.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже говорил, что европейские страны не готовы к конфронтации с Россией. Он объяснял, что оборонный бюджет Москвы достиг рекордных сумм и позволяет производить существенное количество оружия, когда европейский оборонно-промышленный комплекс слишком фрагментирован и медлителен.