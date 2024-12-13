По его словам, сейчас непосредственной угрозы нет, но в военном блоке не готовы к тому, что произойдёт через 4 - 5 лет.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего выступления на Concert Noble в Брюсселе сообщил о неготовности североатлантического альянса к конфронтации с Россией. Он подчеркнул, что сейчас непосредственной угрозы нового военного конфликта нет, но в военном блоке не готовы к тому, как может развернуться ситуация через 4 - 5 лет.

По словам главы североатлантического альянса, то, что сейчас происходит на территории Украины, может произойти и в странах НАТО, к чему военный блок потенциально не готов. В то же время он отмечает повышение Россией оборонных расходов на уровень 7 - 8% ВВП, который позволяет российскому оборонно-промышленному комплексу выпускать огромное количество бронетехники и боеприпасов, когда европейские оборонные компании «слишком малы, фрагментированы и медленные». Упоминается и военное сотрудничества с КНДР, которое также помогает российской армии.

Рютте считает, что при сложившихся обстоятельствах НАТО следует перейти на военное мышление, продолжив наращивать расходы на оборону и военные возможности. Он добавил, что «опасность движется на полной скорости» и нельзя смотреть в другую сторону.

Текущую ситуацию Марк Рютте оценивает положительно: угрозы ни для кого из 32 стран-участников НАТО нет. Однако он опять-таки указывает на отсутствие уверенности в завтрашнем дне, в частности, когда стоит вопрос возможной конфронтации с Россией.