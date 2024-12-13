С недавних пор израильская армия удерживает буферную зону в районе Голанских высот, аннексированных ещё в 1981 году.

Известно, что после смены правительства в Сирии израильское военно-политическое руководство приняло решение нарастить военное присутствие в районе Голанских высот, аннексированных Израилем в 1981 году, тем самым образовав буферную зону для сдерживания сирийских сил. Таким образом израильские власти хотят гарантировать, что если новое сирийское правительство решит вернуть контроль над Голанскими высотами, боевые действия развернутся не на их территориях.

Канцелярия премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напомнила, что развёртывание израильских военных в буферной зоне временное. Насколько временное - зависит от того, как быстро будет сформировано новое сирийское правительство, поддерживающее соглашение от 1974 года, в рамках которых Тель-Авив установил односторонний контроль над участком в районе Голанских высот.

В ведомстве подчеркнули, что действия израильской армии в данном районе носят исключительно оборонительный характер и обусловлены сменой власти в Сирии. Израильские военные направлены в регион для того, чтобы предотвратить потенциальное вторжение на подобие 7 октября 2023 года, когда ХАМАС вторглись на израильские территории.

Ранее представители сирийской оппозиции уже говорили о нежелании конфликтовать с Израилем, поэтому, вероятнее всего, новое правительство Сирии не будет претендовать на Голанские высоты.