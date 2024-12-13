Страна может столкнуться с проблемами в электрогенерации из-за прекращения поставок российского газа через Украину.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан, одновременно исполняющий обязанности министра энергетики, объявил, что на заседании в четверг молдавский парламент одобрил введение режима чрезвычайного положения в стране из-за надвигающегося энергетического кризиса. Чрезвычайное положение будет действовать 60 дней.

Глава молдавского правительства объяснил, что из-за прекращения транзита российского газа через украинские территории Приднестровье, которое Молдавия считает своей территорией, может столкнуться с гуманитарным кризисом: около 300 тысяч молдавских граждан (практически все граждане Приднестровья имеют молдавский, украинский или российский паспорта) останутся без газа и электричества в середине зимы. Отмечается, что левый берег Днестра энергетически зависит исключительно от российского газа, который транспортировался через украинскую газотранспортную систему.

Когда поставки российского газа прекратятся, Молдавия будет вырабатывать электроэнергию через Молдавскую ГРЭС, используя для этого запасы угля, которых хватит на 30 - 50 дней. При этом в Кишинёве не уверены в качестве угля, а сама электрогенерация будет ограниченной.

В то же время в Киеве уже проводят стресс-тесты по прекращению транзита газа через украинскую газотранспортную систему, которая впервые перейдёт на нулевые транзитные мощности.