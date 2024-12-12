Он опасается, что нежелательное развитие событий в регионе приведёт к ещё одной волне мигрантов в Европу.

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Tagesschau выступил с призывом активизировать силы в Сирии. Он подчеркнул, что Берлин не должен отыгрывать роль зрителя, а оказать военное и политическое присутствие в регионе.

По мнению немецкого министра, сейчас необходимо сделать как можно больше, поскольку любое нежелательное развитие событий в сирийском государстве может дестабилизировать регион и заставить население покинуть страну. Он отметил, что 13 - 15 лет назад, когда в Сирии начался кризис, европейские страны совершили ошибку, проявив безразличие к ситуации.

В этот раз, как считает Борис Писториус, европейцам необходимо внести свой вклад и предотвратить, в том числе возрождение террористических организаций в Сирии.

Обеспокоенность немецкого министра ситуацией в Сирии понятно, ведь в случае, если регион вновь погрузится в состояние гражданской войны с ещё большим числом сторон, то местное население начнёт искать убежище и выбор их падёт на Европу, в частности на Германию, где и так почти один миллион сирийских граждан, большая часть из которых живёт на социальных пособиях от властей. Примечательно, что как только оппозиционные силы одержали победу в гражданской войне, европейские правительства начали прекращать рассмотрение заявок на политическое убежище для сирийцев, а в Европейской комиссии вовсе выразили надежду на желание местного населения вновь вернуться на родину.