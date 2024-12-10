Приход оппозиции стал основанием для того, чтобы отказывать в предоставлении убежища нежелательным мигрантам.

Известно, что после начала гражданской войны в Сирии страны Европы начали принимать мигрантов, которые получили право на пособие и имеют малую мотивированность к дальнейшему трудоустройству. Только в Германии таких беженцев около одного миллиона человек, причём цифра ежегодно растёт из-за новых прошений о предоставлении убежища. Однако после того, как оппозиционные власти свергли сирийского президента Башара Асада, которого на Западе считают тираном, появились основания для того, чтобы пересмотреть свою миграционную политику в отношении беженцев из Сирии.

Вчера стало известно, что Германия приостановила рассмотрение заявлений от сирийцев на предоставление политического убежища. Таким образом почти 50 тысяч поданных прошений более не находятся на рассмотрении. Министр внутренних дел страны Соня Кок объяснила, что миграционное законодательства позволяет приостановить процесс предоставления политических убежищ, если ситуация в стране, откуда подают заявку, остаётся неясной.

Аналогичное решение было принято Австрией, где приостановлено рассмотрение около 7 тысяч заявлений. Более того, приостанавливается и программа воссоединения семей: теперь мигрантам предлагают помочь с отправкой к родственникам в Сирию, а не вывозом их в Европу.

Приостановление выдачи политических убежищ сирийцам произошло в течение дня в ряде других последовавших примеру Германии и Австрии европейских странах - Великобритании, Швейцарии, Нидерландах, Дании, Норвегии и Швеции.

Представитель Европейской комиссии Ануар Эль-Ануни также прокомментировал эту ситуацию, выразив надежду, что сирийские беженцы будут рады вернуться в Сирию.