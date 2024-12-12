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Nacvark
Венгрия нашла способ совершать платежи за российский газ в обход санкций США
Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Известно, что Соединённые Штаты Америки ввели санкции против российской компании «Газпромбанк», через которую страны осуществляют платежи за российский газ. Особенно это коснулось Венгрии, которая платила через данный банк как за российский газ, так и ядерное топливо для атомной электростанции «Пакш», работу по строительству «Пакш-2».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что по итогам контактов с Россией было найдено совместное решение, как осуществлять платежи за российские энергоносители и услуги в обход введённых Вашингтоном санкций против «Газпромбанк».

По словам венгерского министра, решение уже найдено и все работы продолжаются. Он подчеркнул, что ни с венгерской, ни с российской стороны нет каких-либо факторов, которые могут помешать решить данную ситуацию.

Ранее издание Bloomberg уже писало о попытках Европейского союза добиться смягчения санкций Соединённых Штатов Америки против «Газпромбанк», чтобы избежать проблем с доставкой российского газа в страны, которые ещё востребуют его. По всей видимости, Вашингтон не будет смягчать свои санкции, а даже если будет, то на текущий момент необходимо хотя бы временное решение ситуации.

#сша #венгрия #петер сийярто
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