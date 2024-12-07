С ноября российская компания находится под санкциями, из-за чего осуществлять расчёты за российский газ не представляется возможным.

После 24 февраля 2022 года доля российского трубопроводного газа в поставках Европейскому союзу существенно снизилась, достигнув цифры около 8%. В следующие годы показатель увеличился, но всё же Европа потеряла возможность осуществлять закупки российского газа так, как это было до российско-украинского конфликта.

Соединённые Штаты Америки и Европа во время введения антироссийских санкций ограничивались рестрикциями в отношении компании «Газпромбанк», чтобы избежать полной приостановки импорта российского газа в Европу. В то же время европейские страны взяли на себя обязательства снизить зависимость от российских энергоносителей, найдя альтернативные источники поставок, например из тех же Соединённых Штатов Америки. Однако в конце ноября российская компания всё же попала под американские санкции.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европейском союзе ведут переговоры с Вашингтоном насчёт того, как смягчить санкции против «Газпромбанка», чтобы продолжить расчёт за российский газ. Отмечается, что власти некоторых стран и ряд европейских компаний предупреждают о серьёзном вреде санкций для стабильных поставок газа в Европу.

По данным издания, стороны обсуждают в качестве одного из сценариев возможность легализации платежей через люксембургскую дочернюю компанию, принадлежащую «Газпромбанку». Другой сценарий предусматривает использование других каналов для осуществления расчётов за российский газ.