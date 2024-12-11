Помимо этого израильские военные продолжают формирование буферной зоны в районе Голанских высот.

После того, как оппозиционные силы взяли свой под контроль Сирию, израильская армия приступила к обстрелу военной инфраструктуры страны, а также сформировала буферную зону в районе аннексированных Голанских высот. Несмотря на всё это, сирийская оппозиция намерена сохранить хорошие отношения с Израилем.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац отчитался о ракетных ударах по Сирии, произошедших ночью 10 декабря. По его словам, израильской армии удалось уничтожить весь военно-морской флот страны в рамках полномасштабной операции, направленной на устранение стратегических угроз для Тель-Авива. До этого израильские военные поразили сирийские аэродромы, находящиеся в непосредственной близости к израильскому государству.

Помимо этого израильский министр сообщил о закреплении военных Израиля в буферной зоне между Сирией и аннексированным участком Голанских высот. Упоминается формирование на юге сирийского государства «оборонительной зоны», которая должна предотвратить угрозы без сохранения постоянного военного присутствия в регионе.

Ранее специальный посланник Организации Объединённых Наций (ООН) по Сирии Гейр Педерсен уже призывал Израиль прекратить наносить удары по сирийскому государству, которое оправляется после смены правящего режима.