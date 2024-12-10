Он подчеркнул необходимость уважения территориальной целостности страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление по поводу завершения гражданской войны в Сирии, заявив, что с длительным противостоянием между оппозицией и режимом Асада было покончено. Он сообщил о готовности Анкары помочь «братскому народу» в восстановлении страны, подчёркивая, что турецкие интересы основаны не на корысти, а глубокой культурной и исторической близости народов.

Турецкий президент акцентирует на необходимости уважения к территориальной целостности Сирии, как главном условии для урегулирования конфликта. Нюанс в том, что оккупированный Израилем сирийский район Голанских высот навряд ли будет возвращён новым правительством Сирии из-за готовности израильской армии дать серьёзный отпор, а попытка развить полномасштабное наступление на восток для вытеснения сирийских курдов, поддерживаемых Соединёнными Штатами Америки, может грозить не менее серьёзными последствиями.

Эрдоган упомянул ожидания Турцией возвращения беженцев из Сирии обратно на родину по мере улучшения ситуации. Известно, что речь идёт о трёх миллионах сирийцев, бежавших в соседнюю страну из-за гражданской войны. Примечательно, что в Европе также начали приостанавливать рассмотрение заявлений на предоставление политического убежища гражданам Сирии.