Прошлое правительство Сирии смирилось с таким положением, но после его свержения порядки в регионе могут измениться.

После того, как оппозиционные силы свергли сирийского президента Башара Асада, израильские войска сообщили о прекращении действия соглашения с Сирией по поводу линий разграничения, в связи с чем Тель-Авив ввёл войска на территорию страны, объявив о создании «буферной зоны» для защиты подконтрольного Израилю участка Голанских высот.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о твёрдых намерениях воспрепятствовать попыткам оппозиции вернуть аннексированный Тель-Авивом участок Голанских высот. Он подчёркивает, что присутствие израильских войск на данной территории гарантирует безопасность и суверенитет страны. Стоит напомнить, что Голанские высоты перешли под контроль Израиля по итогам Шестидневной войны, в которой Сирия с другими арабскими странами перешла в состояние войны с израильским государством.

Глава израильского правительства также поблагодарил новоизбранного американского президента Дональда Трампа, который, в отличие от остального международное сообщества, признал в 2019 аннексию Израилем района Голанских высот.

«Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля», - добавил Биньямин Нетаньяху.

Впрочем, по всей видимости, оппозиция не имеет намерений возвращать Голанские высоты под свой полный контроль. Очевидно, что такое решение привело бы к полномасштабной войне с государством, имеющим боеспособную армию и опыт ведения боевых действий. Более того, сирийская оппозиция утверждает, что намерена поддерживать дружественные отношения с Израилем.