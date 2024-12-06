Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сформировать правительство с участием всех партий
Всё на фоне выдвижения вотума недоверия прошлому правительству.

Несмотря на то, что на парламентских выборах во Франции победу одержали оппозиционные силы, президенту Франции Эммануэлю Макрону всё же удалось в сентябре сформировать лояльное к себе правительство во главе премьер-министра Мишеля Барнье. Однако уже 5 декабря французский премьер был вынужден уйти в отставку из-за выдвинутого вотума недоверия со стороны оппозиционных сил в парламенте.

Французский президент обратился к нации по поводу распавшегося правительства, просуществовавшего всего три месяца, заявив, что в ближайшие дни будет назначен новый премьер-министр. Причём, как обещает Макрон, в этот раз правительство будет сформировано с целью защиты общих интересов и представления всех политических сил, которые будут работать совместно или хотя бы смогут заблокировать предъявление несогласными вотума недоверия. Иначе говоря, новое правительство будет состоять из тех партий, которые смогут гарантировать большинство в парламенте и не допустят отставку премьер-министра.

Эммануэль Макрон также добавил, что формирование государственного бюджета станет задачей уже следующего правительства. Подготовить проект им необходимо будет в начале 2025 года, а до этого, чтобы не допустить блокирование работы важных институтов власти («шатдаун»), он примет в декабре специальный закон.

При этом Макрон не планирует уходить в отставку и будет исполнять свои обязанности вплоть до конца президентского срока, то есть до 2027 года.

#франция #эмманюэль макрон
+
Написать комментарий (0)
Франция ускорит поставку Украине французских истребителей Mirage 2000-5F
Во Франции законодатели готовятся к голосованию об отстранении премьер-министра Мишеля Барнье
Появилось фото украинского Су-25 с французскими авиабомбами AASM
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

П-700 «Гранит»: крылатая ракета, получившая на Западе прозвище «Shipwreck»
1
Россия и Казахстан не могут договориться о восстановлении железной дороги — дублера Транссиба
+
Рост популярности электрокаров в стране заставляет Китай отказываться от большого потребления нефти
2
Шольц в очередной раз повторил, что не предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus
+
В России создали штурмовой FPV-дрон "Аква-4" для зачистки зданий и проведения разведмиссий
13
Gaijin Entertainment выпустила сравнительное видео движков Unreal Engine 5 и Dagor Engine
10
Украинские подпольщики: Российская армия применила беспилотный катер для удара по Военной бухте
6
Комплекс «Авангард» обеспечивает новый уровень защиты для стратегических объектов
1
Пользователь проверил возможность установки Windows 11 24H2 на неподдерживаемых ПК
3
Боевые электромотоциклы «Калашникова» проходят испытания на передовой
1
Складной iPhone может оживить находящийся в стагнации рынок
2
Студия GSC Game World рассказала о тяжёлых условиях разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
23
В борьбе с кризисом Nissan сократит сотрудников и объемы производства
+
19FortyFive: Российские ВВС успешно адаптируются к условиям вооруженного конфликта
+
Tesla утверждает, что риск возгорания её электромобилей в восемь раз ниже, чем у машин с ДВС
1
Эксперты из MWM остались под впечатлением от российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"
+
OnePlus 13R получит Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор емкостью 6000 мАч
+
Российские геймеры выбирают NVIDIA, а среди самых продаваемых видеокарт нет ни одной от AMD
15
Sky News: Британские солдаты в составе официальной миссии не отправятся на Украину
+
Китай вводит запрет на поставки редкоземельных минералов в США в ответ на последние санкции
+

Популярные статьи

Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
127
Краткий обзор игры "LEGO Horizon Adventures"
+
iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
6
Обзор и тест ноутбука Asus TUF Gaming F17 (i7-13620H, RTX 4070, QHD 240Hz, FX707VI-LL055, 2024-07)
17
Как работают новые процессоры AMD на старых материнских платах без обновления BIOS
16
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
13
LinX и предел в 1000 Гигафлопс или как старое ПО мешает раскрытию потенциала AMD
4
Американцы гадают, для чего китайцы построили огромный корабль
+
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
14
Как сделать апгрейд с минимальными расходами, и что купить для запуска игр в разрешении 1080р и 2К
4

Сейчас обсуждают

VladTag
10:47
Стасик Трусикер, біжи на пошту отримувати 1000 гривень від Вовчика.
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Митрофан Алексеевич
10:43
Зря они отказались от клавиш home, end, pgup, pgdn справа. Я взял в свое время зенбук на райзене 4700u именно из-за того, что нормальная клавиатура а этими клавишами часто пользуюсь.
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
Дмитрий
10:40
в США так же качают врубают впн и качают. а провайдеры такие грозные аж угрожают что интернет офнут если торренты увидят а че толку через впн не видно всеравно.
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Mr Vavavalka
10:39
Я политики такой, если на рынке этого интеллектуального продукта нет, его можно пиратить.
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Митрофан Алексеевич
10:38
А я и не отвыкал. Единственное лицензионное на моем ПК это hl2 orange box в стиме. Еще как то по глупости купил 4 герои со старфорсом. Все остальное от уважаемых изданий типа фаргуса, 7 wolf в прошлом...
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Руслан Знамов
10:38
для экшона конечно мало, а так ...
Politico рассказало о деталях встречи Ермака и украинской делегации с командой Дональда Трампа
Дмитрий
10:38
сколько же они жрут если там испарительная камера
Видеокарты Arc B580 появляются в продаже с ценниками чуть выше рекомендованного
Eppius
10:37
Пусть покажут удар нашим Сарматом или последствия подводного взрыва Посейдона. Впечатлений будет значительно больше.
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
count
10:36
здоров чубатый, восхваляй бусики зеленского
В России создали штурмовой FPV-дрон "Аква-4" для зачистки зданий и проведения разведмиссий
Zeb_Joker
10:34
Теперь нужны повторные тесты камней на LGA 1851 с такой памятью и новым микрокодом.
Team Group представила память T-Force XTREEM CKD DDR5 CUDIMM, до 9600 MTs
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем