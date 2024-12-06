Всё на фоне выдвижения вотума недоверия прошлому правительству.

Несмотря на то, что на парламентских выборах во Франции победу одержали оппозиционные силы, президенту Франции Эммануэлю Макрону всё же удалось в сентябре сформировать лояльное к себе правительство во главе премьер-министра Мишеля Барнье. Однако уже 5 декабря французский премьер был вынужден уйти в отставку из-за выдвинутого вотума недоверия со стороны оппозиционных сил в парламенте.

Французский президент обратился к нации по поводу распавшегося правительства, просуществовавшего всего три месяца, заявив, что в ближайшие дни будет назначен новый премьер-министр. Причём, как обещает Макрон, в этот раз правительство будет сформировано с целью защиты общих интересов и представления всех политических сил, которые будут работать совместно или хотя бы смогут заблокировать предъявление несогласными вотума недоверия. Иначе говоря, новое правительство будет состоять из тех партий, которые смогут гарантировать большинство в парламенте и не допустят отставку премьер-министра.

Эммануэль Макрон также добавил, что формирование государственного бюджета станет задачей уже следующего правительства. Подготовить проект им необходимо будет в начале 2025 года, а до этого, чтобы не допустить блокирование работы важных институтов власти («шатдаун»), он примет в декабре специальный закон.

При этом Макрон не планирует уходить в отставку и будет исполнять свои обязанности вплоть до конца президентского срока, то есть до 2027 года.