Решение принято в ответ на закрытие российского консульства в Познани.

В октябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии генерального консульства России в Познани, объяснив принятое решение диверсионной деятельностью со стороны российских спецслужб, которые якобы находятся на территории дипломатического объекта. Польские власти сообщили о готовности передать данное помещение украинским дипломатам, если об этом попросит Киев, поскольку из-за миграции украинцев в Польшу появление новых украинских консульств на польской земле стало актуальным вопросом.

Министерство иностранных дел России в ответ на действия Варшавы объявило о закрытии генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. С 10 января 2025 года польские дипломаты будут вынуждены покинуть российские территории.

Такое решение было принято по «принципу взаимности», то есть в ответ на действия польских властей. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что закрытие консульства России в Познани произошло по надуманным причинам.

Помимо этого в сообщении министерства иностранных дел России говорится, что своими действиями Польша разрушает архитектуру двусторонних отношений между их странами. Было упомянуто и поддерживаемое Варшавой решение о нанесении Москве стратегического поражения.