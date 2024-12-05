Он подчеркнул, что запасы данных систем не избыточные.

Недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига запросил у Запада двадцать единиц систем противовоздушной обороны. Киев был заинтересован в следующих системах: MIM-23 Hawk, NASAMS или IRIS-T. Примечательным является то, что системы существенно отличаются между собою в цене, но почему-то стоят все в одном списке.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге в рамках прошедшего саммита министров иностранных дел стран-участников североатлантического альянса заявил, что военный блок поставит Украине все запрошенные Киевом системы противовоздушной обороны. По словам главы североатлантического альянса, Украина имеет потребность в защите своей энергетической инфраструктуры, поскольку зимой есть серьёзный риск её обстрела Россией.

Марк Рютте подчеркнул, что Запад не имеет избыточных систем противовоздушной обороны, поэтому при их распределении приходится расставлять приоритеты. Однако он заверил, что в рамках саммита страны-участники чётко поставили приоритет на оказание военной помощи Украине, в том числе путём защиты её энергетической инфраструктуры.

Глава НАТО считает, что уже в ближайшие дни и недели украинские союзники позаботятся о доставке всех обещанных систем. Не уточняется, о каком количестве идёт речь и сможет ли североатлантический альянс полностью удовлетворить запрос Киева на двадцать систем противовоздушной обороны.