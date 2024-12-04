Отмечается, что это должно предотвратить блэкаут в стране.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран-участников НАТО заявил, что Киев проинформировал западных партнёров о необходимости поставок Вооружённым силам Украины дополнительных систем противовоздушной обороны.

По его словам, в неотложные потребности Киева входит поставка не менее 20 единиц дополнительных систем противовоздушной обороны типа MIM-23 Hawk (1950-х годов производства), NASAMS или IRIS-T. Примечательно, что все вышеперечисленные комплексы имеют колоссальную разницу в цене: если за американский Hawk достаточно отдать 30 миллионов долларов, то немецкая IRIS-T встанет в 140 миллионов долларов, а норвежская NASAMS не менее 300 миллионов долларов.

Как утверждает украинский министр, поставка данных систем позволит Киеву избежать полного разрушения энергетической инфраструктуры страны. Он акцентирует внимание на важности получения новых систем в связи с тем, что Россия нацелена на лишение Украины возможности генерировать электроэнергию.

В сентябре, когда был уволен тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, причину увольнения связывали с его неспособностью добиться от Запада поставок достаточного количества систем противовоздушной обороны. Можно также отметить, что даже если Вооружённые силы Украины своевременно получат запрошенное количество систем, вряд ли у них будет возможность обеспечить их все дорогостоящими ракетами-перехватчиками, цена которых иногда превышает стоимость выпускаемой по цели ракеты.