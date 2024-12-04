Израильская армия войдёт в состояние полномасштабной войны и не будет разделять ливанских радикалов от правительственных сил.

Недавно была новость о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела ответный обстрел Ливана в связи с попыткой ливанской шиитской группировки «Хезболла» атаковать позиции израильских военных на горе отроге Хар-Дов горы Хермон. Нюанс в том, что на фоне этой ситуации между израильской и ливанской стороной по-прежнему действует перемирие, которое предусматривает режим прекращения огня. Тем не менее, в Тель-Авиве уже объясняли, что готовы перейти в состояние полномасштабной войны в случае срыва перемирия.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац рассказал, что означают эти слова и чем обернётся для Ближнего Востока срыв 60-дневного перемирия между «Хезболла» и ЦАХАЛ. По его словам, в случае нарушения условий мирного соглашения Израиль перестанет разделять ливанское государство и ливанских радикалов, которые, как утверждает израильский министр, действуют при помощи Ирана.

Кац дал понять, что в таком случае Израиль не будет разделять Бейрут (столица Ливана) и Дахию (район в Бейруте, где находится руководство «Хезболла»), нанося удары как по позициям ливанской регулярной армии, так и ливанских шиитов. Он подчеркнул, что в случае развития ситуации по такому сценарию, израильские военные будут готовы зайти вглубь ливанских территорий, не ограничиваясь югом Ливана, который сейчас является основной целью ЦАХАЛ.