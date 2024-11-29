С утра 27 ноября на юге страны действует режим прекращения огня.

Утром 27 ноября 2024 года на юге Ливана вступил в силу режим прекращения огня, предусмотренный мирной инициативой Соединённых Штатов Америки и других посредников. Предполагается, что ливанская шиитская организация «Хезболла» отступит за реку Литани без права на восстановление уничтоженной военной инфраструктуры, а регулярная ливанская армия восстановит контроль над своими южными территориями в течение следующих двух месяцев. Израильская армия пока сохраняет присутствие, но готова покинуть южный берег реки Литани при выполнении условий мирного соглашения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью 14-му каналу сообщил об отданном Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приказе находиться в состоянии готовности к «полномасштабной войне» в Ливане. Он подчеркнул, что израильская армия выполняет условия перемирия, но если оно будет сорвано, то на ливанских территориях начнутся полномасштабные боевые действия. До этого момента всё ограничивалось военной операцией, преимущественно состоящей из обстрелов и ограниченных продвижений на юге.

Ранее уже была информация о том, что ЦАХАЛ продолжают ликвидировать вооружённых членов «Хезболлы» на юге стране. Все участники ливанской шиитской группировки, которые не отступили за реку Литани в соответствии с мирным соглашением, подлежат ликвидации.