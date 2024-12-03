Вчера вечером по позициям израильских военных попытались нанести удар двумя ракетами. Израильский ответ не заставил себя ждать.

Несмотря на то, что на юге Ливана действует инициированное Соединёнными Штатами Америки перемирие, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщало о сохранении своего присутствия и готовности ответить на все нарушения режима прекращения огня со стороны ливанской шиитской группировки «Хезболла» путём ответных атак. Более того, израильская армия сообщало о готовности перейти в состояние полномасштабной войны, если ливанские шииты продолжат подвергать перемирие срыву.

Вчера вечером из Ливана были запущены две ракеты по израильским территориям. Ракеты были выпущены в направлении горной местности Хар-Дов (отрог горы Хермон с западной стороны) и направлены на позиции израильских военных, дислоцирующихся там. Пострадавших в результате атаки не было, поскольку ракеты упали на открытой местности.

В пресс-службе ЦАХАЛ отреагировали на инцидент, назвав его грубым нарушением перемирия. Как итог, израильская армия приняла решение провести ответный удар по десяти военным объектам «Хезболлы» Сообщается о гибели девяти ливанцев (не уточняется, принадлежали ли они к ливанской группировке) в результате израильского обстрела.

Израиль подчеркнул сохранение за собою обязательств соблюдать условия соглашения о прекращении огня. Однако если ситуация с ответными атаками продолжится, велик риск срыва перемирия и возвращение сторон к боевым действиям. Стоит понимать, что такой исход будет явно невыгоден «Хезболле», основная часть которой отступила за реку Литани, поэтому, вероятнее всего, случаи с атаками израильских позиций являются единичными акциями.