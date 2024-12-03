Несмотря на то, что на юге Ливана действует инициированное Соединёнными Штатами Америки перемирие, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщало о сохранении своего присутствия и готовности ответить на все нарушения режима прекращения огня со стороны ливанской шиитской группировки «Хезболла» путём ответных атак. Более того, израильская армия сообщало о готовности перейти в состояние полномасштабной войны, если ливанские шииты продолжат подвергать перемирие срыву.
Вчера вечером из Ливана были запущены две ракеты по израильским территориям. Ракеты были выпущены в направлении горной местности Хар-Дов (отрог горы Хермон с западной стороны) и направлены на позиции израильских военных, дислоцирующихся там. Пострадавших в результате атаки не было, поскольку ракеты упали на открытой местности.
В пресс-службе ЦАХАЛ отреагировали на инцидент, назвав его грубым нарушением перемирия. Как итог, израильская армия приняла решение провести ответный удар по десяти военным объектам «Хезболлы» Сообщается о гибели девяти ливанцев (не уточняется, принадлежали ли они к ливанской группировке) в результате израильского обстрела.
Израиль подчеркнул сохранение за собою обязательств соблюдать условия соглашения о прекращении огня. Однако если ситуация с ответными атаками продолжится, велик риск срыва перемирия и возвращение сторон к боевым действиям. Стоит понимать, что такой исход будет явно невыгоден «Хезболле», основная часть которой отступила за реку Литани, поэтому, вероятнее всего, случаи с атаками израильских позиций являются единичными акциями.