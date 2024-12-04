По данным издания, с таким заявлением перед коллегами выступил глава альянса во время встреч министров иностранных дел стран-участников блока.

Известно, что с 3 по 4 декабря проходит встреча министров иностранных дел стран-участников НАТО, на которую приглашена украинская делегация. На этой встрече представители Киева хотели запросить от министров рекомендации для их президентов о необходимости приглашения Украины в североатлантический альянс, чтобы таким образом подать сигнал о готовности обсуждать членство страны в военном блоке после мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил перед коллегами с призывом отложить вопрос мирных переговоров между Украиной и Россией, пока Киев не получит более сильную позицию на переговорах.

Глава североатлантического альянса объяснил, что НАТО стоило бы нарастить поставки Вооружённым силам Украины оружия, боеприпасов и средств противовоздушной обороны, чтобы страна имела возможность войти в переговорный процесс с позиции силы. Таким образом он ответил на обсуждения стран-участников того, какими будут мирные переговоры.

Рютте подчеркнул, что именно Киеву решать, на каких условиях и с какой целью будут проходить мирные переговоры с Россией. Своими словами он, вероятнее всего, хотел снизить разведённую демагогию вокруг того, на какие Киеву уступки придётся идти, напомнив о необходимости оказывать военную помощь Украине в дальнейшем.