Страна не сможет призвать союзников на помощь, пока российско-украинский конфликт не урегулирован.

В последнее время Киев посылает достаточно мощные сигналы о готовности пойти на территориальные уступки перед Россией, при этом не признав утраченные территории российскими, чтобы в будущем иметь возможность вернуть их уже дипломатическим путём. В обмен украинские власти желают получить гарантии безопасности, которые обезопасят их от возобновления боевых действий.

В этот раз Владимир Зеленский на встрече с европейскими комиссарами в Киеве назвал реальным вариантом, при котором Украина вступит в НАТО без права применить пятую статью Вашингтонского договора, регламентирующую коллективную оборону на случай вторжения в одну из стран-участников. При этом распространить юрисдикцию членства украинский политик хочет на территории, признанные украинскими на момент 1991 года.

Как объясняет Зеленский, таким образом можно гарантировать, что после урегулирования российско-украинского конфликта российские войска вновь не будут введены на украинские территории. Иначе говоря, пока между Украиной и Россией ещё идут боевые действия - пятая статья для Киева остаётся недоступной, но когда конфликт буде завершён, то страна становится полноправным участником с полным спектром прав и обязанностей.

Нюанс в том, что даже такой вариант мирного урегулирования российско-украинского конфликта не отвечает интересам Москвы, ведь российское мирное предложение предусматривает внеблоковый статус Украины, отказ от размещения иностранных военных баз и прекращение поставок оружия.