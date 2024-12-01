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Nacvark
Трамп предупредил страны БРИКС о готовности закрыть для них рынок США
Новоизбранный американский президент призывает не стараться сместить доллар с лидерства на международном рынке.

Экономическое сообщество БРИКС имеет глобальную цель по проведению «дедолларизации», то есть снижения роли американского доллара как на внутренних, так и международном рынках. С этой целью страны-участники планировали создать собственную валюту, которая будет использоваться при  международных расчётах.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп на своей странице социальной сети Truth Social предупредил страны-участники БРИКС о готовности ввести против их товаров, экспортируемых в Соединённые Штаты Америки, стопроцентные пошлины, тем самым закрыв для них американский рынок. Он подчеркнул, что новая администрация требует от экономического сообщества отказаться от идеи создать собственную валюту.

По мнению американского политика, БРИКС не смогут заменить «могучий американский доллар», а те, кто попытаются сделать это - могут попрощаться с Соединёнными Штатами Америки (в плане торговли - ред.).

Известно, что ещё до своей инаугурации Дональд Трамп объявил о планах ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады, а также 10-процентные на импорт из Китая. Учитывая тенденции его первого президентского срока, на таких ограничениях новоизбранный американский президент вряд ли остановится. В то же время текущая американская администрация, в частности президент Джо Байден, надеются, что Трамп воздержится от введения пошлин против соседних стран - Канады и Мексики.

#сша #дональд трамп #брикс
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