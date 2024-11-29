Американский президент считает, что штатам не стоит портить отношения с этими странами.

Не так давно новоизбранный американский президент Дональд Трамп объявил о планах ввести пошлины на импорт товаров из Китая, Канады и Мексики. Своё решение он объяснил тем, что данные страны не решили проблемы с незаконной миграцией в Соединённые Штаты Америки (Канада и Мексика), а также контрабандой запрещённых веществ (Китай).

Уровень пошлин для Китая предусматривался на уровне 10%, а для Мексики и Канады - 25%. Действующий американский президент Джо Байдена во время своего визита в штат Массачусетс заявил, что надеется на переосмысление Трампом своего решения о введении пошлин на товары из вышеперечисленных стран. Он подчёркивает, что принятое решение является контрпродуктивным.

Байден напомнил, что Соединённые Штаты Америки окружены Тихим и Атлантическим океанами, а также двумя союзниками - Мексикой и Канадой. Последнее, что нужно Вашингтону - портить отношения с соседними странами путём принятия таких решений.

Ещё во время своего первого президентского срока (2017 - 2021) Дональд Трамп запомнился «тарифными войнами», которые были объявлены Китаю, Европе и другим странам. Вполне вероятно, что второй президентский срок станет их продолжением.