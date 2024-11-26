Связал он это с нелегальной миграцией и трафиком запрещённых веществ, который поступает из этих стран.

Ещё во время предвыборной гонки было известно, что Дональд Трамп планирует ввести таможенные пошлины на импорт товаров из различных стран, в особенности Китая, чтобы тем самым пополнить государственный бюджет Соединённых Штатов Америки и снизить конкуренцию для национального производителя.

Новоизбранный американский президент на своей странице в социальной сети Truth Social объявил о планах ввести пошлины на товары из Китая, Мексики и Канады. Соответствующие указы будут выпущены в первые дни после его инаугурации 20 января 2025 года.

По словам американского политика, таможенные пошлины на товары из Мексики и Канады составят 25%. Связано это с нелегальной миграцией и контрабандой запрещённых веществ. Он подчеркнул, что у этих стран есть все возможности для решения данных проблем. Отменит ли он 25-процентные пошлины после решения проблем - не уточняется.

Что касается Китая, на товары из этой страны будут взиматься дополнительные пошлины, которые установят на уровне 10%. Трамп объяснил, что Пекин не предпринял эффективные меры противодействия контрабанде запрещённых веществ в Соединённые Штаты Америки, хотя консультации по этой проблеме между американскими (при участии команды Джо Байдена) и китайскими властями проходили, а китайская сторона обещала активнее способствовать решению ситуации, вплоть до применения смертной казни к преступникам данной категории. С тех пор никаких изменений в лучшую сторону американская сторона не зафиксировала.