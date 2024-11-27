Об этом сообщил президент США Джо Байден.

В октябре Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ограниченную военную операцию на юге Ливана, целью которой является уничтожение военной инфраструктуры ливанского шиитского движения «Хезболла» и выполнение Резолюции №1701 Совета безопасности Организации Объединённых Наций (ООН), предполагающей вывод сил ливанской группировки за реку Литани. Нюанс в том, что присутствие израильской армии на ливанской земле также было запрещено в соответствии с принятым Совбезом ООН документом.

Американский президент Джо Байден сообщил о принятии израильской и ливанской стороны условий мирного предложения Соединённых Штатов Америки, по которому ливано-израильский конфликт считается урегулированным. Он добавил, что обсуждал условия мира с премьер-министром Израиля и Ливана.

Предполагается, что в течение следующих двух месяцев Вооружённые силы Ливана восстановят контроль над южной частью своей страны. При этом уничтоженная Израилем военная инфраструктура «Хезболла» не подлежит восстановлению, а силы группировки отойдут за реку Литани, как и предполагалось в вышеупомянутой резолюции Совбеза ООН.

Байден подчеркнул, что если «Хезболла» или другая сторона нарушит условия сделки, создав прямую угрозу безопасности Израиля, то Тель-Авив реализует свои права на самооборону. Очевидно, что в таком случае операция уже не будет ограниченной, а боевые действия будут более интенсивными.

Учитывая итоги мирной конференции, фактически Израилю удалось достичь поставленных целей - уничтожить военную инфраструктуру ливанской группировки и заставить её силы отойти на 30 километров от ливано-израильской границы. Для Ливана соглашение тоже приемлемо: страна восстановила территориальную целостность, обеспечила возвращение мира на юге государства, а её военные будут защищать границы без присутствия негосударственных военизированных формирований. В то же время «Хезболла» хоть и не была разгромлена, но за время военной операции лишилась своего лидера, средств коммуникации, огромной части военной инфраструктуры и понесла потери.

Примечательно, что номинированный новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц уже успел заявить о заслугах республиканца в установлении мира. Он утверждает, что сделка якобы достигнута при помощи Трампа.