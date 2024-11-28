Несмотря на то, что со вчерашнего утра в силу вступил режим прекращения огня, любой обнаруженный израильскими военными член ливанской группировки будет ликвидирован.

Вчера утром в силу вступило соглашение о прекращении огня на юге Ливана. В соответствии с мирной инициативой, предложенной Соединёнными Штатами Америки, боевые действия в южной части Ливана прекращаются, израильская армия отступает на свои территории, а регулярная ливанская армия восстанавливает контроль над южной частью страны. Всё это должно быть реализовано в течение следующих двух месяцев и все стороны (Израиль, Ливан и «Хезболла») подтвердили согласие с планом.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари выступил с обращением к израильскому народу, отчитавшись об итогах военной операции на юге Ливана с момента её начала. По его словам, всего израильская армия нанесла удары по 12,5 тысячам объектам ливанской шиитской группировки «Хезболла» на территории всего Ливана. Как итог, руководство организации было ликвидирована, а 70% запасов оружия боевого крыла уничтожено. Учитывая тенденции на поле боя, уже через несколько дней израильские военные могли военным путём оттеснить ливанцев за реку Литани, но мирное соглашение ускорило этот процесс.

Несмотря на то, что израильская сторона подтверждает свои обязательства в соответствии с мирным соглашением, на текущий момент Израиль сохранит военное присутствие на юге Ливана - объясняет Хагари. Он предупредил мирное население, что им следует избегать определённых районов, где могут возобновиться боевые действия. До тех пор, пока регулярная ливанская армия не вернулась на свои позиции, израильские военные продолжат ликвидировать всех вооружённых членов «Хезболлы», ещё не отступивших за реку Литани. Любая попытка оказать им сопротивление обернётся ответным огнём. Самолёты ЦАХАЛ продолжат контролировать воздушное пространство над регионом, собирая разведывательные данные.

Даниэль Хагари подчеркнул, что ЦАХАЛ укрепляют свои позиции и абсолютно готовы к возобновлению боевых действий, если условия мира будут нарушены.

Иначе говоря, израильская армия в конечном итоге (постепенно, крайний срок - два месяца) покинет южную часть Ливана, а до тех пор будет контролировать, чтобы «Хезболла» уже отступили за реку Литани. Таким образом ливанская шиитская группировка, понёсшая серьёзные потери, не сможет восстановить контроль над ливано-израильской границей и больше не будет наносить удары по территории Израиля.