Объясняется это тем, что Нетаньяху имеет во Франции иммунитет от ареста.

После того, как в Международном уголовном суде (МУС) был выдан ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в Европейском союзе начали обсуждать, стоит ли исполнять данное решение. Несмотря на то, что все европейские страны подписали Римский статут и признают компетенцию МУС, далеко не все хотят портить отношения с Тель-Авивом. По этой причине в Италии уже заявили, что на самом деле ордер на арест Нетаньяху - вопрос политический, а не правосудия.

Министерство иностранных дел Франции объявило, что не собирается исполнять решение МУС. В сообщении ведомства объясняется, что Париж полностью признаёт решения международного суда и обязан их исполнить, но в то же время местное законодательство предусматривает иммунитет для Биньямина Нетаньяху. В случае, если глава израильского правительства решит наведаться во Франции, данный фактор будет учтён. Иначе говоря: никакого ареста не будет, как и, вероятнее всего, визита.

Справедливости ради, за последнее время МУС серьёзно потрепал свой авторитет, который и до этого был сомнительный. Стоит напомнить, что международный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина, но Монголия, ратифицировавшая Римский статут, без проблем приняла его у себя в стране. Никаких санкций или последствий в отношении Улан-Батора не последовало.

Ранее Верховный Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что если европейская страна, признавшая ордер на арест Путина, откажется арестовывать Нетаньяху, это будет свидетельствовать о политике двойных стандартах, в которых европейцев так часто обвиняют.