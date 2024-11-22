Их обвиняют в военных преступлениях.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, обвинив их в преследовании палестинского народа и использовании голода, как орудия боевых действий. Отмечается, что есть достаточно оснований полагать о преднамеренном лишении жителей сектора Газа продовольствия, воды, электричества и медикаментов, из-за чего в анклаве повысилась смертность.

Помимо израильских чиновников Гаагский суд выдал ордера на арест трёх представителей палестинского движения ХАМАС, в частности лидера организации Ибрагима аль-Масри, он же Мухаммад Дейф, которых обвиняют в массовом убийстве 7 октября 2023 года, когда палестинцы вторглись на территорию Израиля. Стоит отметить, что по израильским данным лидер палестинской организации был ликвидирован, но международный суд продолжает собирать информацию по этому поводу.

Очевидно, что в Тель-Авиве решение назвали абсурдным. Тем не менее, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал исполнение решения МУС обязательным для стран-участников Европейского союза, в связи с чем визит Нетаньяху в европейские страны будет ограничен.

Однако сам Израиль не признаёт компетенцию Международного уголовного суда, как и главный израильский союзник и партнёр - Соединённые Штаты Америки. Эффективность международного суда в целом можно поставить под сомнение, если учесть, что государства-подписанты Римского статута спокойно принимали в свои страны лиц, на имя которых МУС выписало ордер.