Глава европейский дипломатии подчеркнул, что нельзя поддерживать выданный Гаагой ордер на Путина, но в то же время отказываться исполнять аналогичный ордер на Нетаньяху.

Неделю назад Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-министра обороны страны Йоава Галанта и представителей палестинского движения ХАМАС. Такое решение вызвало в Европе как критику, так и поддержку. Верховный Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал принятое Гаагой решение, подчеркнув обязательность его исполнения.

В этот раз глава европейской дипломатии объяснил, что если страны-участники Европейского союза откажутся исполнять ордер Международного уголовного суда в отношении Биньямина Нетаньяху, в то же время поддерживая аналогичный ордер в отношении российского президента Владимира Путина, это будет свидетельствовать о двойных стандартах в европейском сообществе.

По словам Борреля, ордер Гаагского суда не является альтернативой, нельзя сказать «мне это нравится, или мне это не нравится», поскольку он накладывает на подписантов Римского статута определённые обязательства. В случае же, если страны, поддержавшие ордер против Путина, отклонят ордер против Нетаньяху, они проявят двойные стандарты, за которые так часто критикуют Европейский союз.

Жозеп Боррель акцентирует внимание на том, что его призыв относится именно к Европейскому союзу, ведь все страны-участники подписали Римский статут. Соединённые Штаты Америки не брали на себя аналогичные обязательства, поэтому не обязаны исполнять выданный международным судом ордер.



