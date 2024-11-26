Вполне вероятно, что это указывает на будущую поставку.

С недавних пор Военно-воздушные силы Украины вновь заинтересовались в получении шведских истребителей JAS 39 Gripen, которые могут пополнить авиафлот страны. На текущий момент нет информации о том, когда и в каком количестве будут поставлены истребители. Шведское правительство также не озвучивает, на каком этапе находятся переговоры о поставке своих самолётов Киеву. Стоит напомнить, что ещё весной Швеция согласилась поставить Украине JAS 39 Gripen, но впоследствии решение было отменено по рекомендации другими союзниками на Западе, которые призвали украинских властей сосредоточится на внедрении в украинские военно-воздушные силы американских истребителей F-16.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон на недавней пресс-конференции объявил, что ещё в сентябре Украина получила комплектующие к 14 истребителям JAS 39 Gripen. Примечательным является то, что сами самолёты не были ещё поставлены.

Украинское издание Defense Express увидело скрытый смысл в цифре «14», предположив, что именно такое количество шведских истребителей Киев получит в будущем. Отмечается, что кроме Швеции истребителями JAS 39 Gripen обладает Венгрия и Чехия, у которых как раз таки четырнадцать единиц самолётов. Вполне вероятно, что выше озвученное число является стандартной экспортной поставкой.

Помимо истребителей JAS 39 Gripen украинская армия до сих пор ожидает получение двух шведских самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) ASC 890 на базе Saab 340. В начале ноябре украинский эксперт по авиации, работавший в КБ «Антонов», Константин Криволап, рассказал, что поставки задерживаются из-за Соединённых Штатов Америки. Эксперт также упомянул о том, что действующий американский президент Джо Байден не понимает, зачем Украине два ДРЛО, если с учётом имеющейся боевой авиации хватит всего одного.