Об этом сообщил Министр Вооружённых сил страны Себастьян Лекорню.

Министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню по итогам переговоров с коллегами из Германии, Великобритании, Италии и Польши сообщил о планах французского правительства продолжить оказание военной помощи Украине, в том числе за счёт доходов от замороженных российских активов.

По словам французского министра, налогоплательщикам будет приятно узнать, что Парижу удалось найти новые варианты для финансирования военной помощи Киеву. Он подчеркнул, что уже в следующие недели французские власти предпримут меры в данном направлении, чтобы поставить Вооружённым силам Украины переносные зенитные ракетные комплексы Mistral и другое оружие, воспользовавшись доходами от российских активов.

В октябре Себастьян Лекорню говорил о получении 300 миллионов евро за счёт доходов от замороженных российских активов. Тогда конфискованные доходы позволили заказать для Вооружённых сил Украины 12 единиц самоходных артиллерийских установок CAESAR, управляемые бомбы AASM, зенитные ракеты Aster и снаряды калибра 155-мм. Вероятнее всего, новая поставка также будет финансироваться благодаря ранее конфискованным средствам.