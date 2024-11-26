Никаких конкретных решений принято не было, но тема обсуждается.

В феврале французский президент Эмманюэль Макрон сообщил об обсуждении на очередной встрече представителей стран-участников Европейского союза возможной отправки военных инструкторов на территорию Украины. Он объяснил, что по данному предложению нет консенсуса, но Париж такой шаг не исключает. Недавно министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также допустил отправку французских войск на украинские территории.

Издание Le Monde, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европе вновь были возобновлены обсуждения возможной отправки на территорию Украины иностранных военных или бойцов частных военных компаний. Отмечается, что связано это с возможным риском отказа нового американского правительства от поддержки Киева.

По данным издания, соответствующие обсуждения вновь возобновились после того, как премьер-министр Великобритании посетил Францию две недели назад. Однако ряд европейских стран по-прежнему выступают против такого решения.

Le Monde акцентирует внимание на том, что Лондон и Париж ведут переговоры о сотрудничестве в сфере обороны, которое может позволить создать «твёрдое ядро союзников» в Европе, намеренных оказывать военную помощь Украине и поддерживать безопасность континента. При этом подчёркивается, что пока французское руководство не давало разрешение на отправку войск или частных военных компаний на украинские территории, хотя обсуждения уже идут в течение нескольких месяцев.