Нюанс в том, что удары западными ракетами вглубь российских территорий происходят уже неделю.

Не так давно стало известно, что Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Франция разрешили удары своими дальнобойными ракетами (ATACMS, Storm Shadow/SCALP-EG) вглубь российских территорий. Первые удары уже были нанесены, но официально французские власти сообщали о неизменности своей позиции по поводу снятия ограничений.

В интервью BBC министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро решил официально объявить, что Вооружённые силы Украины получили от Парижа разрешение на удары ракетами SCALP-EG (аналог Storm Shadow) в глубину России. По его словам, Киев вправе использовать поставляемое ему оружие в целях самообороны.

Французский министр также выступил с призывом к Западу снять все установленные ограничений на поставленное Украине оружие. Он считает, что устанавливать какие-то «красные линии» не имеет смысла, а его страна не исключает даже отправку французских войск на украинские территории. Свои слова Барро объяснил тем, что с каждым продвижением российской армии в зоне боевых действий, Россия на один километр становится ближе к Европе.

Примечательно, что Жан-Ноэль Барро ещё не подтвердил применение французских ракет SCALP-EG для ударов по российским территориям. Варианта тут два: первый - Париж не желает раскрывать информацию из соображений безопасности, второй - французские ракеты действительно ещё не атаковали Россию, а до этого Киев применял только американские ATACMS и британские Storm Shadow.