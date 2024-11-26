Конституция страны запрещает обвинять в уголовных преступлениях действующего главу государства.

Предвыборная гонка для новоизбранного американского президента Дональда Трампа сопровождалась уголовным преследованием сразу по ряду федеральных дел, по которым республиканцу могла грозить реальная ответственность. На фоне этого личный капитал политика потерпел существенные убытки, поскольку ему требовалась юридическая защита, а Республиканская партия не желала покрывать расходы своего кандидата на оплату услуг адвокатов.

Директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун сообщил о закрытии Министерством юстиции Соединённых Штатов Америки всех федеральных дел, заведённых в отношении Дональда Трампа. Он назвал это «главной победой для верховенства права».

Соратник Трампа подчеркнул, что заведённые федеральные дела противоречат американской конституции, а команда новоизбранного американского президента стремится к полному прекращению политического преследования и объединению страны.

Стоит отметить, что Конституция Соединённых Штатов Америки запрещает привлекать к уголовной ответственности американских президентов. По этой причине министерство юстиции было обязано прекратить уголовное преследование до официального вступления Трампа в должность. Можно добавить, что в Соединённых Штатах Америки в целом сложилась традиция, по которой органы правосудия стараются избегать заведения уголовных дел в отношении бывших президентов, но случай с Дональдом Трампом стал исключением, из-за чего он критиковал действующего американского президента Джо Байдена.