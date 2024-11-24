Он признал, что конфликт выходит за пределы региона.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал тему российско-украинского конфликта, признав, что теперь ситуация подверглась глобализации и глобальный конфликт вышел за пределы региона. Теперь, как утверждает немецкий министр, российский президент Владимир Путин ведёт «серьёзную, непримиримую борьбу за новый мировой порядок».

По его словам, в сложившейся ситуации Путин уже считает себя победителем. Писториус отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс производит за три месяца то количество оружия, которое вся Европа выпускает за год. На фоне этого он видит необходимость для Германии инвестировать в собственный военный потенциал.

В сентябре Борис Писториус косвенно затрагивал тему глобализации российско-украинского конфликта, объясняя, что если сейчас дать России самостоятельно решить судьбу Украины, то российские власти почувствуют слабость Запада и обязательно этим воспользуются в будущем. Он видел угрозу возникновения на этой почве новых военных конфликтов в Молдавии, Грузии и даже странах Балтии. Помимо этого в министерстве обороны страны признают наличие военного плана на случай военной конфронтации с российской армией.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обвинил Соединённые Штаты Америки и страны Европы во вмешательстве в российско-украинский конфликт путём предоставления Вооружённым силам Украины военной помощи. Он подчеркнул, что в этой ситуации необходимость не допустить, чтобы региональные военные конфликты стали частью глобальной конфронтации.