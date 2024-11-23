Отмечается, что это разработка не последних месяцев, работу над которой вели ещё раньше.

Не так давно немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) писало о подготовке Министерством обороны Германии секретного военного плана на случай конфронтации с Россией. Речь шла о плане операции объёмом тысячу страниц, где перечислялись все объекты инфраструктуры, требующие повышенной защиты, а также порядок действий на случай обороны или сдерживания российской армии на восточном фланге НАТО. Особое внимание уделялось тому, что в таком случае Германия станет центром развёртывания сотен тысяч военнослужащих североатлантического альянса.

В немецком оборонном ведомстве прокомментировали информацию FAZ, подтвердив наличие у них военного плана на случай вооружённого конфликта. По словам представителя ведомства Митко Мюллера, в случае потенциального вооружённого конфликта Германии будет придана особая роль центрального узла снабжения войск НАТО.

Как объясняет немецкий чиновник, для этого между немецкими военными, местными властями и правоохранительными органами существует определённый план оперативных действий, но он секретен и не предназначен для общественности. Мюллер добавил, что план не является разработкой последних месяцев, над ними работали ещё несколько лет назад.

«Оборона - это задача всего государства и всего общества», акцентирует внимание чиновник.

Митко Мюллер также сообщил о проведении на текущей неделе проработки первой фазы плана,