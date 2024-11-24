Турецкий министр считает, что из-за этого конфликт приобрёл глобальный масштаб.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказался по поводу российско-украинского конфликта, признав, что Соединённые Штаты Америки и страны Европы, начав поставлять Киеву оружие, изначально приняли сторону в российско-украинском конфликте. Примечательно, что Анкара также принимает участие в продаже оружия Украине, ведь ещё в 2022 году на вооружение украинской армии попали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, а компания Baykar решила построить завод на территории страны. Тем не менее, этот факт турецкий министр решил не озвучивать.

По словам Фидана, сейчас в мире происходит тотальная экономическая и политическая борьба, а в некоторых регионах начались горячие военные конфликты. Учитывая, что страны Запада, по его мнению, приняли сторону в российско-украинском конфликте, он видит тут глобализацию конфликтов, которые могут привести к глобальной конфронтации в широком смысле этого слова.

Хакан Фидан напомнил, что российский президент Владимир Путин предупреждал Запад о возможном риске глобальной конфронтации. Он подчеркнул, что продолжение конфликтов на территории Украины и в секторе Газа приводит к глобальному разлому и объединению определённых игроков, из-за чего поляризация (формирование противоположно направленных сил - ред.) усиливается.

Турецкий министр призывает не допустить, чтобы региональные военные конфликты стали частью глобальной конфронтации.