Новую администрацию не впечатлить старым подходом и рассказами про «украинскую победу».

Украинские дипломаты и другие официальные представители Украины в контактах с Соединёнными Штатами Америки и другими партнёрами из Европы используют агрессивную риторику, требуя от Запада оружие для защиты своих территорий и объясняя, что в противном случае случится коллапс в системе европейской безопасности. Однако, как пишет издание Politico, такой подход больше не будет работать с новой администрацией новоизбранного американского президента Дональда Трампа.

Источник издания, являющийся одним из лоббистов интересов Киева в Вашингтоне, на анонимных условиях указал на главную ошибку в дипломатической стратегии украинских властей. По его словам, когда украинские чиновники говорят с представителями Дональда Трампа, используя слово «победа», все запросы автоматически обречены на провал, поскольку новая администрация сочтёт их нереалистичными.

Как объясняет источник Politico, в разговоре с окружением Трампа необходимо использовать слово «мир», пытаясь убедить республиканцев, что на самом деле вся помощь нужна не для победы на поле боя, а завершения российско-украинского конфликта на приемлемых для Украины условиях.

Отмечается, что с целью лоббирования военной помощи Украине представители Киева устроили турне по «американской глубинке», посетив за последние месяцы Оклахому, Мичиган, Миннесоту, Огайо, Миссури, Айову и Колорадо, пытаясь убедить американское население в необходимости дальнейшей поддержки украинского государства, ведь это входит в зону американских интересов. По мнению источника издания, такие агитационные поездки в будущем могут принести пользу, но сейчас всё зависит от Дональда Трампа и позиция Конгресса будет исходить от его политики.

Примечательно, что за последние несколько недель позиция Киева действительно умиротворилась. Владимир Зеленский уже успел назвать главное условие для поражения Украины - прекращение военной помощи от Соединённых Штатов Америки, а также признал, что у его страны нет ресурсов для возвращения Крыма военным путём, поэтому следует прибегнуть к дипломатии.