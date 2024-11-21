Он подчеркнул, что Киев готов возвращать некоторые территории дипломатическим путём.

Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News прокомментировал ситуацию в зоне боевых действий и озвучил дальнейшие перспективы возвращения территорий с выходом на государственные границы 1991 года, о которых неоднократно говорили в Киеве. Он признал, что Вооружённые силы Украины не имеют такой возможности в силу нехватки оружия.

По его словам, в Киеве чётко осознают, что не имеют достаточной мощи, чтобы военным путём отбросить российскую армию на административные границы 1991 года. При этом он отметил, что российский президент Владимир Путин чётко дал понять о своём нежелании возвращать Крымский полуостров под контроль Украины.

В связи с этим Зеленский ответил уже на другой вопрос: готовы ли украинские власти отказаться от Крыма и других территорий, чтобы установить мир. Он подчеркнул, что Киев чисто юридически не может признать какую-либо из утраченных украинских территорий присоединёнными к России. Тем не менее, в Киеве готовы «вернуть Крым дипломатическим путём». Очевидно, что в данном контексте речь идёт о готовности Украины забыть о полуострове на ближайшие десятилетия без его признания российским.

«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они погибали ради того, чтобы Крым вернулся», - добавил он.

Ранее Владимир Зеленский назвал условие, которое может привести к поражению Украины на поле боя. Речь идёт о прекращении военной помощи со стороны Соединённых Штатов Америки.