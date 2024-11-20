Об этом он высказался в интервью Fox News по итогам прошедшей тысячи дней с момента начала военной фазы российско-украинского конфликта.

Вчера на официальном сайте американского телеканала Fox News было опубликовано интервью с Владимиром Зеленским, посвящённое итогам боевых действий спустя тысячу дней после начала военной фазы российско-украинского конфликта. Примечательно, что до этого Зеленский отдавал предпочтенье другим американским изданиям, поддерживающим Демократическую партию, но после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки он дал полноценное интервью телеканалу, лояльному к республиканцам.

В разговоре с корреспондентом Fox News украинский политик назвал условие, которое может привести к поражению Украины. По его словам, если Соединённые Штаты Америки сократят военную помощь, то, вероятнее всего, украинская армия проиграет. Он подчеркнул, что Киев все равно продолжит бои с российской армией, полагаясь на собственное производство, но этого будет недостаточно, чтобы долго продержаться.

Что касается президентства Дональда Трампа и возможных переговоров, Зеленский считает, что Трамп может заключить мирное соглашение, пусть это и будет нелегко. Он считает, что для этого Трампу необходимо задействовать все средства Соединённых Штатов Америки, продемонстрировав сильную экономику и большое влияние. Владимир Зеленский вспомнил, что ряд иностранных изданий писали о готовности Дональда Трампа снизить мировые цены на энергоносители, чтобы составить конкуренцию России и лишить её существенной части доходов. Очевидно, что речь тут идёт не о мире на российских условиях.