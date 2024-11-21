На этот счёт высказался представитель Стратегического командования (STRATCOM) Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен.

Представитель Стратегического командования Министерства обороны Соединённых Штатов Америки (STRATCOM), контр-адмирал Томас Бьюкенен, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, заявил о необходимости поддержания диалога с Россией, Китаем и Северной Кореей для укрепления стратегического сдерживания и снижения рисков ядерной угрозы.

По словам американского чиновника, данный подход должен сохраняться на постоянной основе в формате конструктивного, предметного и реального взаимодействия со всеми оппонентами. Во время своего выступления Томас Бьюкенен задал публике риторический вопрос: «Никто ведь не хочет ядерной войны, верно?».

Стоит отметить, что контакт на уровне глав оборонных ведомств Пентагон действительно поддерживает как с Китаем, так и Россией, даже не смотря на имеющиеся разногласия между странами. Насколько он эффективен - оценить сложно, учитывая, что об итогах подобных переговоров обычно говорят тезисно.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал не обращать внимание на ядерные предупреждения Москвы, подчеркнув, что они звучат на протяжение последних двух с половиной лет и с тех пор Запад не удалось запугать.