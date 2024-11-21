Французский министр прокомментировал изменение российской ядерной доктрины.

С недавних пор в России вступила в силу обновлённая ядерная доктрина, о которой в подробностях рассказал российский президент Владимир Путин в сентябре. Особенность изменений заключалась в том, что теперь Москва может применять ядерное оружие в отношении неядерных государств, хотя до этого момента абсолютно все ядерные державы допускали ядерное сдерживание исключительно в отношении ядерных государств.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире местного телевидения призвал мир не бояться ядерных предупреждений, о которых говорит Путин. По его словам, в России уже два с половиной года предупреждают о своих возможностях применить ядерное оружие и подобные высказывания не запугают Запад.

Французский министр подчеркнул, что изменение российской ядерной доктрины не стало сюрпризом для кого-либо, поскольку об этом решении говорилось ещё ранее.

Что касается ударов вглубь российских территорий западным оружием, то тут Жан-Ноэль Барро обозначил абсолютную приверженность Парижа такому решению. Он считает, что удары по территориям России входят в принцип самообороны, закреплённый на уровне международного права.