Он также поставил план произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов в следующем году.

Известно, что Соединённые Штаты Америки сняли ограничение для Вооружённых сил Украины на удары вглубь российских территорий американским оружием. Вчера украинская армия уже успела применить ракеты ATACMS для удара по Брянской области, тем самым подтвердив, что соответствующее решение в Вашингтоне действительно приняли, хотя официально это отрицается.

Владимир Зеленский подтвердил, что с недавних пор Украина обладает дальнобойными возможностями. По его словам, у Вооружённых сил Украины имеются свои крылатые ракеты «Нептун», беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия и ATACMS. Он добавил, что всё это будет использоваться для ударов вглубь российских территорий.

Зеленский также поставил задачу украинскому оборонно-промышленному комплексу произвести в следующем году 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов. Учитывая цифры, если весь план будет, то Вооружённые силы Украины теоретически будут располагать оружием, чтобы в день наносить удары 8 ракетами и 80 беспилотниками. В этом году Киеву удалось произвести только 100 ракет «Нептун», которые активно использовались летом этого года во время ударов по Курской области.

Ранее издание The Times сообщило, что на вооружении украинской армии имеется около пятидесяти американских ракет ATACMS, которые можно применять для ударов по территориям России.