США сняли ограничения на удары вглубь российских территорий своим оружием.

Известно, что Соединённые Штаты Америки сняли запрет для Вооружённых сил Украины на удары вглубь российских территорий американскими ракетами ATACMS (официально в Белом доме отказываются подтверждать это). В этом году ракеты данного типа, предназначенные для ударов по целям на расстоянии до 300 километров, Украиной практически не использовались, видимо, в ожиданиях получения разрешения на удары вглубь России.

Издание The Times пишет, что всего на вооружении украинской армии имеется около пятидесяти ракет ATACMS, которыми можно нанести удары по России. При этом пусковые установки (в данном случае - реактивные системы залпового огня M142 HIMARS) у Киева в достаточном количестве, поэтому основная проблема лишь в количестве самих ракет. О новых поставках ATACMS пока неизвестно, поскольку арсеналы американской армии не располагают большим количеством данных ракет. Не стоит исключать, что в ближайшее время Пентагон всё же может изъять со своих складов некоторое количество ATACMS в пользу Украины, вооружившись более новыми баллистическими ракетами Precision Strike Missile (PrSM).