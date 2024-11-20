Однако он подчеркнул, что это личное дело каждой страны.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, призывавший Соединённые Штаты Америки и другие страны снять ограничения на удары вглубь российских территорий западным оружием, заявил, что при оказании военной помощи Вооружённым силам Украины не стоит накладывать ограничение на поставляемое вооружение.

При этом глава североатлантического альянса подчеркнул, что руководство военного блока не может повлиять на решения стран-участников и каждое государство должно самостоятельно решать, накладывать какие-либо ограничения или нет. Однако позиция НАТО по этому вопросу предельно понятна: никаких ограничений на поставляемое Украине оружие устанавливать не стоит.

Рютте добавил, что нет необходимости публично обсуждать, какое оружие поставляется Вооружённым силам Украины и действует ли на его применение какие-то ограничения.

Известно, что Соединённые Штаты Америки сняли запрет на удары вглубь российских территорий американскими ракетами ATACMS. Вооружённые силы Украины уже успели применить оружие для нанесения удара по Брянской области. Издание The Times оценивают арсенал украинской армии в 50 единиц американских ракет, но не исключается, что на фоне снятия запрета может быть передано дополнительное количество ATACMS.