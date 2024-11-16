Новоизбранный американский президент неоднократно указывал на то, как ему удавалось за первый президентский срок проворачивать выгодные сделки и портить в этот раз свою репутацию он не собирается.

Издание Politico пишет, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп, обещавший урегулировать российско-украинский конфликт ещё до своего возвращения в Белый дом (20 января 2025 года), не пойдёт на российские условия в ходе переговоров и, вероятнее всего, заключит справедливую сделку.

Как отмечает эксперт во внешней политике из Республиканской партии, Трамп считает себя «мастером сделок» и неоднократно хвастался тем, что ему удавалось заключать выгодные сделки, в отличие от администрации президента Джо Байдена. Стоит вспомнить обмен заключёнными между Россией и странами Запада в августе, который был раскритикован Дональдом Трампом за неравноценные условия обмена, а после и вовсе поздравил российского президента Владимира Путина с тем, что ему удалось перехитрить весь Белый дом и провести выгодную сделку.

По мнению собеседника издания, Трамп не захочет портить свою репутацию в этот раз и не заключит ужасное соглашение, которое будет означать, что Россия просто продиктовала свои условия для заключения мира, а в Белом доме лишь одобрительно кивнули.

Ранее Владимир Зеленский уже говорил о том, что команде Дональда Трампа удастся быстрее урегулировать российско-украинский конфликт. Он не уточнил, на каких условиях, но подчеркнул, что новоизбранный американский президент выслушал позицию Киева и не спорил с ней.